Новым замглавы Минземимущества РТ стал Алмаз Киямов
Сегодня глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин представил коллективу ведомства своего нового заместителя Алмаза Киямова. До назначения заместителем министра он возглавлял отдел государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ, сообщает пресс-служба Минзеимущества РТ.
Киямов приступил к исполнению обязанностей с 10 января.
Киямов Алмаз Ахтямович родился 1 декабря 1983 года в Бавлах, является выпускником КФУ по специальностям «астрономогеодезия» и «менеджмент в организации». Карьеру начал в 2005 году с должности инженера по совместительству в ООО «НПЦ «Зенит». Затем в 2006 году перешел в Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по РТ, где работал главным специалистом отдела землеустройства и мониторинга. В 2009–2011 годах занимал должность замначальника отдела землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по РТ, а затем замначальника отдела геодезии и картографии. В августе 2011 года возглавил Бугульминское отделение управления, в 2013–2017 годах — Бавлинское. В 2017 году стал начальником Межмуниципального отдела по Бавлинскому и Ютазинскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. В 2017 году вернулся на должность начальника Бугульминского отделения Росреестра по РТ, где проработал по март 2021 года. Затем до назначения в Минземимущество РТ трудился начальником отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления.