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В Татарстане изменен состав призывной комиссии
В Татарстане внесены изменения в состав и резервный призывной комиссии республики. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.
В частности, призывную комиссию Татарстана покинули начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и научного обеспечения Кабмина РТ Андрей Выборнов, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.
Из состава комиссии также выведены психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Нина Федотова и заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Татарстану Сергей Якушев.
При этом в состав призывной комиссии республики включены два медика: врач-терапевт центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата РТ Оксана Бурлак и психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Лариса Жолобова.
В свою очередь резервный состав призывной комиссии Татарстана покинули 11 человек. Его также пополнили два медика: психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Светлана Тресорукова и врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Тимур Хайбрахманов.
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