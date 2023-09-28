В Татарстане изменен состав призывной комиссии

В Татарстане внесены изменения в состав и резервный призывной комиссии республики. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В частности, призывную комиссию Татарстана покинули начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и научного обеспечения Кабмина РТ Андрей Выборнов, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.

Из состава комиссии также выведены психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Нина Федотова и заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Татарстану Сергей Якушев.

При этом в состав призывной комиссии республики включены два медика: врач-терапевт центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата РТ Оксана Бурлак и психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Лариса Жолобова.

В свою очередь резервный состав призывной комиссии Татарстана покинули 11 человек. Его также пополнили два медика: психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Светлана Тресорукова и врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Тимур Хайбрахманов.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.