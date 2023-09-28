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Раис РТ отменил пени за просрочку платежей ЖКУ для семей участников СВО
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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором отменил назначение пени за просрочку коммунальных платежей для участников СВО.
Действие указа распростаняется и на мобилизованных, и на добровольцев, и на членов их семей.
Документ вступает в силу через 10 дней после после подписания.
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