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Политика 28 сентября 2023 17:12

Раис РТ отменил пени за просрочку платежей ЖКУ для семей участников СВО

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором отменил назначение пени за просрочку коммунальных платежей для участников СВО.

Действие указа распростаняется и на мобилизованных, и на добровольцев, и на членов их семей.

Документ вступает в силу через 10 дней после после подписания.

#Рустам Минниханов
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