Раис РТ отменил пени за просрочку платежей ЖКУ для семей участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, в котором отменил назначение пени за просрочку коммунальных платежей для участников СВО.

Действие указа распростаняется и на мобилизованных, и на добровольцев, и на членов их семей.

Документ вступает в силу через 10 дней после после подписания.