В Татарстане изменен состав Комиссии по развитию конкуренции

Президент Татарстана Рустам Минниханов свои указом изменил состав Республиканской комиссии по содействию развитию конкуренции. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

В состав комиссии включен председатель Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте РТ Тимур Халиков.

Кроме того, уточнено название должности одного из членов комиссии — генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ (регионального объединения работодателей) Алексея Пахомова.

В сентябре из состава комиссии были выведены проректор Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, некоторое время руководивший вузом в качестве исполняющего обязанности ректора, и экс-председатель Татарстанского отделения «Опоры России» Азат Газизов.

Тогда же членами комиссии стали нынешний ректор КФУ Ленар Сафин и действующий руководитель республиканского отделения «Опоры России» Антон Баклашов.