Таюрский и Газизов выведены из состава Комиссии РТ по развитию конкуренции

Проректор Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, некоторое время руководивший вузом в качестве исполняющего обязанности ректора, и бывший председатель Татарстанского отделения «Опоры России» Азат Газизов выведены из состава Комиссии при Президенте РТ по содействию развитию конкуренции.

Соответствующий указ подписал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

При этом новыми членами комиссии стали ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и председатель республиканского отделения «Опоры России» Антон Баклашов.

Кроме того, уточнены наименования должностей ряда других членов комиссии, включая заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детского омбудсмена РТ Ирину Волынец вывели из состава Комиссии по делам несовершеннолетних.