В Татарстане издадут второй том книги «У войны не женское лицо» о труженицах тыла

В Лаишевском районе Татарстана сегодня прошла презентация книги «У войны не женское лицо...», которая издана по итогам реализации первого этапа одноименного проекта женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие». Главными героинями стали участницы Великой Отечественной войны. Второй том книги будет посвящен труженицам тыла.

«Сегодня день рождения книги „У войны не женское лицо...“. Все женщины-участницы Великой Отечественной войны, которые были живы на момент начала реализации проекта, увековечены на страницах этой книги. Труженицы тыла — это тоже наш золотой фонд. И каждая из них станет героиней второго тома, который мы начинаем писать сегодня», — рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

Она уточнила, что на первом этапе реализации проекта «У войны не женское лицо...» объединение «Мэрхэмэт — Милосердие» уделило особое внимание женщинам-участницам Великой Отечественной войны.

«Мы побывали в каждой семье. И все муниципальные районы и города республики поддержали наш проект. На втором этапе мы окружили заботой еще и тружениц тыла. О каждой такой женщине мы собрали материалы, передали в архив. Значит, они послужат будущим поколениям — нашим детям, внукам и правнукам. Нельзя забывать эти годы во имя того, чтобы такого больше не случилось», — отметила парламентарий.

Накануне Дня памяти и скорби, 80-летия начала Великой Отечественной войны, в Лаишевском районе прошло выездное заседание объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие», посвященное второму этапу социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...». В районном Доме культуры депутатам представили лучшие практики муниципалитетов республики, реализованные в рамках этого проекта.

«Выставка свидетельствует о том, что сама идея этого социально-гуманитарного проекта была очень правильной. Раньше не было такой информационной насыщенности вокруг этой темы. Сегодня в каждом районе точно знают, кто из женщин ушел на фронт, где воевал, кто вернулся, а кто погиб, кто и чем занимался в послевоенные годы. Мы собрали богатый материал о женщинах-участницах войны и труженицах тыла. С другой стороны, еще раз обратили внимание на то, что забота об этих женщинах должна быть повсеместной и ежедневной», — подчеркнула Ларионова.

Она заверила, что реализация проекта будет продолжена. «Проект не завершается. Он будет посвящен все тем же участницам войны и труженицам тыла. Останавливаться нельзя. Пока живы женщины, которые на себе испытали все тяготы войны, депутаты продолжат реализацию этого проекта. И мы видим, что форм поддержки еще очень много», — заметила руководитель объединения «Мэрхэмэт — Милосердие».

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов добавил, что в муниципалитете проживают 208 тружеников тыла. «Забота о ветеранах войны и тружениках тыла стала одной из важнейших задач района. С каждым проводится работа по социальной защите. Они находятся под нашим ежедневным пристальным вниманием. Но мы должны помнить и тех, кто погиб на войне», — заявил он.

На заседании также подвели итоги республиканского конкурса специальных выпусков в СМИ социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...», о чем сообщало ИА «Татар-информ».