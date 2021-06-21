Газета «Волжские зори» победила в конкурсе проекта депутатов РТ «У войны не женское лицо»

Редакция газеты «Волжские зори» Камско-Устьинского района Татарстана стала победителем республиканского конкурса специальных выпусков в СМИ социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...». Всего на конкурс поступило 450 работ.

«За время реализации проекта много материалов в СМИ было посвящено женщинам-участницам Великой Отечественной войны. И не случайно агентство „Татмедиа“ объявило конкурс на лучший спецвыпуск в СМИ, посвященный женщинам-участницам Великой Отечественной войны. Победителями стали те, кто больше, лучше, интереснее, ярче всех показали образы наших участниц войны в своих СМИ», — рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

Второе место в конкурсе заняли редакции газет «Кайбицкие зори» и «Атнинская заря». А третье место поделили между собой редакции газет «Волжская новь» Верхнеуслонского района, «Сельские огни» Муслюмовского района и журнала «Сююмбике».

В Лаишевском районе сегодня состоялось выездное заседание объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» по вопросу реализации второго этапа социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...». На нем состоялась церемония передачи Госкомитету РТ по архивному делу специальных выпусков средств массовой информации, посвященных подвигам тружениц тыла в годы Великой Отечественной войны.