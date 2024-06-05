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В Татарстане издадут кулинарную книгу русской кухни Казанской губернии
Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с русским национально-культурным объединением РТ поддержал идею создания кулинарной книги русской кухни в Казанской губернии.
«Одежда, еда и так далее — это наша самобытность. Такая книга может стать настольной. Важно сделать ее ещё и в электронном виде», — сказал Минниханов.
С идеей создания подобного издания выступил основатель пекарни «Хлеба Прохора» Валерий Леонтьев, который перед началом встречи угостил почетных гостей своей продукцией.
«Наша кухонная культура лично богата. Уже давно не издавалось профильных книг, посвященных ньюансам русской кухни, особенный акцент хотим сделать на Казанской губернии. Это все связано с традициями и праздниками», — пояснил Леонтьев.
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