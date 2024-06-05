В Татарстане издадут кулинарную книгу русской кухни Казанской губернии

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с русским национально-культурным объединением РТ поддержал идею создания кулинарной книги русской кухни в Казанской губернии.

«Одежда, еда и так далее — это наша самобытность. Такая книга может стать настольной. Важно сделать ее ещё и в электронном виде», — сказал Минниханов.

С идеей создания подобного издания выступил основатель пекарни «Хлеба Прохора» Валерий Леонтьев, который перед началом встречи угостил почетных гостей своей продукцией.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Наша кухонная культура лично богата. Уже давно не издавалось профильных книг, посвященных ньюансам русской кухни, особенный акцент хотим сделать на Казанской губернии. Это все связано с традициями и праздниками», — пояснил Леонтьев.