В Татарстане избирательным участкам начнут присваивать имена выдающихся граждан
Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Татарстана единогласно поддержали решение об утверждении Положения об именных избирательных участках. Теперь избирательным участкам начнут присваивать имена выдающихся граждан, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
«Считаю такое решение назревшим и необходимым, особенно в год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества. Присвоение избирательным участкам имен выдающихся граждан России, жителей Татарстана – это напоминание каждому избирателю о том, что наш мир, безопасность и благополучие обеспечены подвигами и трудами конкретных людей», – заметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«И именно здесь, на избирательном участке, каждый гражданин делает свой свободный и осмысленный выбор, определяет будущее своего родного города, села, Татарстана и России», – подчеркнул он.
Избирательные комиссии будут названы в честь выдающихся татарстанцев, имеющих заслуги перед республикой и страной в государственной, общественной, политической, военной и производственной деятельности, в сферах экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта, а также в области развития и совершенствования избирательной системы.
На именном избирательном участке обязательно будет развернута экспозиция, посвященная жизни и подвигу выдающегося татарстанца. Кроме того, на таких участках будут проводиться специальные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей.
Осенью в Татарстане изберут Раиса РТ и 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления – городских и районных советов.