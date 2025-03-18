В Татарстане избирательным участкам начнут присваивать имена выдающихся граждан

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Татарстана единогласно поддержали решение об утверждении Положения об именных избирательных участках. Теперь избирательным участкам начнут присваивать имена выдающихся граждан, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«Считаю такое решение назревшим и необходимым, особенно в год 80-летия Великой Победы, в Год защитника Отечества. Присвоение избирательным участкам имен выдающихся граждан России, жителей Татарстана – это напоминание каждому избирателю о том, что наш мир, безопасность и благополучие обеспечены подвигами и трудами конкретных людей», – заметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«И именно здесь, на избирательном участке, каждый гражданин делает свой свободный и осмысленный выбор, определяет будущее своего родного города, села, Татарстана и России», – подчеркнул он.

Избирательные комиссии будут названы в честь выдающихся татарстанцев, имеющих заслуги перед республикой и страной в государственной, общественной, политической, военной и производственной деятельности, в сферах экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта, а также в области развития и совершенствования избирательной системы.

На именном избирательном участке обязательно будет развернута экспозиция, посвященная жизни и подвигу выдающегося татарстанца. Кроме того, на таких участках будут проводиться специальные мероприятия по повышению правовой культуры избирателей.

Осенью в Татарстане изберут Раиса РТ и 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления – городских и районных советов.