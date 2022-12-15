В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыта на разобщение одна школа

В Альметьевске полностью закрыта на разобщение одна школа, чтобы избежать появления большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В республике на разобщение выведены 233 класса в 59 школах. По данным на 14 декабря на разобщении были 142 класса в 48 школах», — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что на разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.

В Татарстане более 483,9 тыс. школьников и свыше 32 тыс. учителей проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 129 учащихся.

В конце прошлой недели на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров, о чем сообщал «Татар-информ».