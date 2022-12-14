В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса в 48 школах

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В Татарстане на разобщении находятся 142 класса в 48 школах. Полностью закрытых школ в связи со сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией нет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Основная задача ограничительных мероприятий — разобщение заболевших и здоровых детей. На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ», — отметили в министерстве.

В Татарстане более 483,9 тыс. школьников и свыше 32 тыс. учителей проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 154 учащихся, а всего c 1 сентября — 9301 ученик.

На недавнем совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров, о чем сообщал «Татар-информ».