В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса в 48 школах
В Татарстане на разобщении находятся 142 класса в 48 школах. Полностью закрытых школ в связи со сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией нет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«Основная задача ограничительных мероприятий — разобщение заболевших и здоровых детей. На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ», — отметили в министерстве.
В Татарстане более 483,9 тыс. школьников и свыше 32 тыс. учителей проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 154 учащихся, а всего c 1 сентября — 9301 ученик.
На недавнем совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров, о чем сообщал «Татар-информ».