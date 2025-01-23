В Татарстане из-за атмосферного фронта вновь ожидаются метели и ветер до 18 м/с

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 24 января, в Татарстане из-за очередного атмосферного фронта опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами на территории республики, включая Казань, вновь разыграются метели. Также будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с (в столице РТ в ночные и утренние часы — до 15-16 м/с).

Ночь при этом выдастся морозной, но не настолько, как предыдущая. Ожидается от -11 до -16 градусов (в Казани — от -11 до -13).