В Татарстане завершилась уборка сахарной свеклы. Всего с площади 55,6 тыс. га собрано более 2,6 млн тонн корнеплодов при средней урожайности 471,5 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Самая большая урожайность в Тетюшском (585 ц/га) и Бугульминском (560 ц/га) районах. В Дрожжановском и Заинском районах урожайность сахарной свеклы – более 480 ц/га», – говорится в сообщении.

Кроме того, аграрии завершают уборку подсолнечника и кукурузы на зерно. Уже собрано 289,9 тыс. тонн кукурузы с площади 42,8 тыс. га, или 72% от плана. Намолочено 413,2 тыс. тонн подсолнечника, он убран с площади 192,9 тыс. га, что составляет 91% от уборочной площади.

В районах Татарстана продолжаются и другие сезонные работы. Так, основная обработка почвы проведена на площади более 1,6 млн га – 97% от плана.