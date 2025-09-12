news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 сентября 2025 12:44

В Татарстане иностранца задержали за комментарии в поддержку террористов «Крокуса»

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, сторонника идеологии радикального религиозного экстремизма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина опубликовал в мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие массовые убийства в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

#Уголовное дело #фсб
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025