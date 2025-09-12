В Татарстане иностранца задержали за комментарии в поддержку террористов «Крокуса»

В Татарстане сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, сторонника идеологии радикального религиозного экстремизма. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина опубликовал в мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие массовые убийства в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».