СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Завершено расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СК).

По данным ведомства, преступление было совершено «в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено.

Исполнители теракта в «Крокусе» — члены запрещенной в РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан»* и их пособники. Всего по делу обвиняется 19 человек.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Подготовка к теракту в «Крокусе» шла несколько месяцев, некоторые террористы прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Остальные находились в России, они искали средства и орудия для теракта, пояснили в СК.

Кроме того, некоторые фигуранты «осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации». Оружие привезли в Каспийск, а перед терактом – в столичный регион.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести. Общий ущерб от нападения составил порядка 6 млрд руб.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка