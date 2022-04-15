В Татарстане инфляция по итогам марта составила 9%

За март инфляция в Татарстане составила 9%. С начала 2022 года она достигла 11%, подсчитали аналитики Татарстанстата.

Согласно материалам ведомства, цены на продукты в республике за месяц выросли на 7,2%. По итогам первого квартала, стоимость продуктов поднялась на 10,4%.

Непродовольственные товары за минувший месяц подорожали на 12,1%, с начала года - на 13,4%.

Цены на услуги в Татарстане в марте выросли на 6,5%, с начала года - на 8,2%.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее спрогнозировал инфляцию по итогам 2022 года на уровне 17-20%.