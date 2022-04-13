Кудрин: инфляция в России по итогам года может достигнуть 20%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить от 17% до 20%. Об этом он заявил на заседании Совета Федерации, где представляет отчет о деятельности ведомства.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», - передает слова Кудрина ТАСС.

В официальном прогнозе Центробанка по инфляции на 2022 год равняется 5-6%, но он составлялся в начале февраля. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что темпы роста цен в России превысят прежние прогнозы. При этом она заверила, что регулятор не допустит раскручивания инфляционной спирали.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Ее целью была объявлена демилитаризация и денацификация страны. В ответ на это США, страны Европы и ряд стран Азии ужесточили антироссийские санкции.