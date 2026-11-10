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Общество 10 ноября 2026 13:21

В Татарстане ИИ-навыки переходят в разряд базовых требований к кандидатам

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На портале «Работа в России» работодатели Татарстана размещают в среднем две-три вакансии в месяц с требованиями к навыкам работы с искусственным интеллектом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе кадрового центра.

«Часть работодателей включает ИИ-навыки в общий перечень требований к кандидатам, наряду с владением Figma или Excel. Как правило, вакансии ограничиваются общим требованием знакомства с искусственным интеллектом, без уточнения конкретных компетенций», – отметили в пресс-службе.

По оценке специалистов кадрового центра, это свидетельствует о переходе ИИ-навыков из категории экзотических в разряд базовых компетенций на рынке труда Татарстана.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа».

#рынок труда #искусственный интеллект #работодатели
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