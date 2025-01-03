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В Татарстане и других регионах ПФО стартовал окружной этап «Театрального Приволжья»
С января по февраль в регионах Приволжского федерального округа, в том числе в Татарстане, будет проходить окружной этап VI сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье».
Татарстан на окружном этапе фестиваля представят спектакль «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» (работающего на базе Российского государственного университета правосудия) — в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» и спектакль «Деревенский пес Акбай» («Авыл эте Акбай») Детской татарской театральной студии «Апуш» — в номинации «Детские театральные коллективы и студии», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Мероприятие организуется при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и под патронатом его самого. Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Окружной этап «Театрального Приволжья» нацелен на ознакомление со спектаклями, ставшими победителями регионального этапа. Для этого видеоверсии спектаклей, победивших в региональном этапе, размещаются на сайте фестиваля, проводятся показы спектаклей-финалистов в регионах и муниципальных районах (в том числе онлайн), проходят межрегиональные гастроли.
Кроме того, в регионах голосуют местные экспертные жюри, которые отсматривают видеоверсии спектаклей — победителей регионального этапа изо всех субъектов Федерации, входящих в ПФО. Победители фестиваля определяются по итогам экспертного голосования.
Для привлечения интереса молодежи округа на окружном этапе объявляется конкурс афиш и плакатов фестиваля. В V сезоне «Театрального Приволжья» в молодежной номинации конкурса на лучшую разработку афиши или плаката победила татарстанская художница Яна Попеско.
Итоговое награждение победителей фестиваля «Театральное Приволжье» и художественного конкурса пройдет во Всемирный день театра, 27 марта, в формате видеотрансляции с подключением всех 14 регионов округа. В ходе нее будут оглашены итоги окружного голосования и определены победители фестиваля в номинациях.
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