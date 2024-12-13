В Татарстане прошли очные показы спектаклей Фестиваля «Театральное Приволжье»

В Татарстане прошел этап очных показов лучших спектаклей регионального этапа VI сезона Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Региональное экспертное жюри из числа театральных деятелей, лидеров общественного мнения в сфере культуры, представителей Союза театральных деятелей РТ отсмотрело лучшие спектакли детских и молодежных театральных студий.

Как сообщает Минкульт РТ, фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

9 декабря региональное жюри отсмотрело спектакль «Уроки французского» Детской театральной студии «Тылсым» на базе Альметьевского татарского госдрамтеатра и спектакль «Квадратура круга» студенческого театра «ЭОС» на базе Российского государственного университета правосудия. Показы прошли в Доме Актера им. М. Салимжанова и в Культурном центре им. А. С. Пушкина.

11 декабря очные показы продолжились в Атнинском муниципальном районе, где членами жюри были просмотрены спектакль «Сер тотмас үрдәк» театральной студии «Ташбаш» и спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» театральной студии «Илһам». Обе театральные студии из Атнинского муниципального района.

В этот же день в Казани в Образовательном центре «Оранжевое Чудо» прошел показ спектакля «Про любовь без сантиментов» молодежного театра «Вдох». Спектакль создан по мотивам рассказов Михаила Зощенко, где тесно сплетены ирония, сатира и юмор.

Региональное экспертное жюри отметило также спектакль «Деревенский пес Акбай» Детской татарской театральной студии «Апуш», детский мюзикл «Золотая Семруг» театральной студии «Вдохновение» на базе частной школы искусств «Вдохновение», спектакль «Галиябану» театральной студии «Саяр» на базе МБОУ «Гимназия» Мензелинска, спектакль «Память» студенческого театра эстрадных миниатюр «Сдвиг по фазе» на базе КГЭУ, спектакль «Квантовая Миксология, или Упрощённая схема машины времени» театральной студии «Культурный Дом» на базе Казанского государственного аграрного университета.

По завершению очных показов спектаклей региональное экспертное жюри выберет победителей, которые будут представлять Татарстан в номинациях «Детские театральные коллективы и студии» и «Молодежные театральные коллективы и студии» на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».

Окружной этап VI сезона Фестиваля «Театральное Приволжье» запланирован на январь — февраль 2025 года. Окружной этап фестиваля направлен на ознакомление со спектаклями, ставшими победителями регионального этапа в регионах ПФО.

Напомним, что победители фестиваля определяются по итогам экспертного голосования. Итоговое награждение пройдет во Всемирный день театра, 27 марта, в формате видеотрансляции (прямой эфир) с подключением всех 14 регионов ПФО, в рамках него оглашаются итоги окружного голосования и определяются победители фестиваля в номинациях.

фото: Минкульт РТ