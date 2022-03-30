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Общество
30 марта 2022  20:48

В Татарстане и Чувашии вспомнят о труде строителей Казанского обвода и Сурского рубежа

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С 29 по 4 мая в Татарстане и Чувашии проходит межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный труду строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Марафон, включающий выставочные проекты и концертные программы, начался 29 марта в Ядринском районе Чувашии. Позднее, 5 апреля, он побывает в Цивильском районе, а 19 апреля — в Козловском. 

Татарстан примет эстафету 21 апреля, когда мероприятия пройдут в селе Большие Кайбицы. На следующий день, 22 апреля, марафон доберется до Тетюш, 23 апреля — до Буинска, а 24-го — до Апастова. 

Завершит череду мероприятий 4 мая праздничный концерт, посвященный 80-летию завершения строительства оборонительных рубежей. На сцене Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая выступят творческие коллективы и артисты обеих республик. Труженикам тыла вручат памятные медали «Строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей». 

Помимо прочего, «в рамках патриотического марафона ведется поиск информации о строителях Казанского обвода», отмечают его организаторы. Марафон инициирован Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Министерством культуры Республики Татарстан.

#марафон
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