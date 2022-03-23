Минкульт Чувашии предложил наградить строителей Казанского обвода памятной медалью

Татарстанцы, участвовавшие в строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, могут быть награждены памятной медалью к 80-летию события. Награда учреждена в Чувашии, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» министр культуры, по делам национальностей и архивного дела региона Светлана Каликова.

«2021 год по инициативе главы Чувашии был объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежа. Для Чувашии строительство этих рубежей было серьезной задачей. К моменту начала Великой Отечественной войны в республике проживало порядка 800 тыс. человек, 200 тыс. человек ушли на фронт. Ежедневно порядка 100 тыс. человек, начиная с октября, должны были выходить на строительство рубежей, а это были в основном женщины, подростки и пожилые люди. 380 км составила протяженность этих двух рубежей по территории республики. В строительстве Казанского обвода на территории Чувашии принимали участие и жители Татарстана», - сказала она.

Чтобы увековечить память строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа в годы Великой Отечественной войны в Чувашии был разработан логотип этих рубежей. Указом главы Чувашии учреждена памятная медаль. Эта медаль вручалась ветеранам, которые возводили рубеж на территории Чувашской Республики. Согласно данным Каликовой, ее получили около 160 человек.

Как уточнила министр культуры РТ Ирада Аюпова, пять лет назад собирались данные по количеству участников строительства Казанского оборонительного рубежа из Татарстана, оставшихся в живых. Тогда поступило около 200 откликов. В 2022 году эти данные будут обновлены в рамках проведения патриотического марафона «Подвиг в тылу».