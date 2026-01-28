news_header_top
Культура 28 января 2026 11:05

В Татарстане грядет аудит объектов культуры, 43 учреждения модернизируют

К 1 июня 2026 года в Татарстане не должно остаться ни одного неработающего по тем или иным причинам учреждения культуры. А к 1 августа Ресурсный центр должен провести полный аудит сети учреждений культуры республики. Такие бескомпромиссные поручения озвучила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам ушедшего 2025 года и планам работы в 2026-м.

Глава ведомства напомнила, что в регионе одна из самых больших сетей учреждений культуры в стране. Сохранять и модернизировать эту сеть получается за счет участия в национальных проектах, федеральных программах и благодаря поддержке руководства республики.

«Только в прошлом году за счет нацпроекта "Семья" было модернизировано 15 объектов культуры, в рамках республиканской программы – 19 объектов. В 2026 году в рамках нацпроекта беспрецедентно поддержана модернизация 43 учреждений культуры», – анонсировала Аюпова, подчеркнув, что все это должно работать для людей.

