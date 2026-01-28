«Сохранение памяти – наша святая обязанность»: Аюпова задала культурный вектор-2026

Читательский билет в мессенджере MAX, декады деятелей искусств и системное вовлечение семей участников СВО в культурную среду – эти и другие направления Министерство культуры Татарстана назвало ключевыми в работе на ближайший год. Над чем еще будет работать ведомство – в репортаже «Татар-информа» с заседания коллегии, которое прошло накануне.





«Культура – мощнейший инструмент объединения людей»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании коллегии, где подвели итоги 2025 года и наметили планы на 2026-й, подчеркнула, что работа ведомства – это труд многотысячного коллектива единомышленников, активистов, общественников, которые день за днем «радуют и поддерживают наших людей».

«Именно благодаря им мы можем говорить о позитивных изменениях в нашей отрасли. Кроме того, культура стала мощнейшим инструментом объединения людей в нынешних непростых условиях», – акцентировала Аюпова.

Поддержка участников СВО и жителей новых территорий – один из приоритетов Министерства культуры. Коллективы Татарстана выезжают с гастролями на новые территории, ставят спектакли об СВО (Казанский ТЮЗ – «Просто жить», Татарский ТЮЗ имени Кариева – «Позывной Татарин» по пьесе журналиста «Татар-информа» и участника СВО Жамиля Салимгареева).

Сами бойцы, вернувшиеся из зоны боевых действий, становятся носителями и трансляторами современной культуры новых реалий.

«Певец Ленур Биктимеров, герой СВО, награжденный орденом Мужества, стал настоящим голосом патриотизма. Хор жен участников СВО на базе Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан – символ стойкости и преданности родным. Группа «Добробат» провела десятки «уроков мужества», способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также выступала для действующих бойцов. Кроме того, в 2025 году мы провели первый республиканский конкурс патриотической песни среди авторов текстов, композиторов и исполнителей песен, творческих коллективов – участников СВО и ветеранов боевых действий. Уроженец Болгара Павел Козенко завоевал Гран-при конкурса и получил возможность снять видеоклип на свою песню», – напомнила Аюпова.

Министр культуры Татарстана еще раз отметила, что увековечивание памяти наших героев, защитников Отечества, – реальный инструмент противодействия чуждой идеологии, основа сохранения национальной идентичности, истинных ценностей и основа развития России в целом.

Прошлый год, напомним, был объявлен Годом защитника Отечества, в 2025 году также отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Казани в прошлом году были установлены памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюсты Героя России Дамира Гилемханова (участника СВО), генерала армии Махмута Гареева. В День Героев Отечества (9 декабря) торжественно открыта мемориальная доска советскому летчику-испытателю Григорию Мосолову.

30% билетов в новый театр Камала покупают жители Москвы и других регионов

Конечно же, 2025 год для Казани был насыщенно театральным временем. Официально в январе было презентовано новое здание театра Камала, да и в целом, по словам Аюповой, чтобы попасть на спектакль в театры Татарстана, нужно купить билет не просто заранее, а как минимум за один месяц.

«Уровень театрального мастерства наших театров подтверждается тем, что 30% билетов в новый театр Камала покупают жители Москвы и других регионов страны», – сообщила Ирада Аюпова.

Она напомнила, что в ушедшем году впервые в истории Всероссийской театральной премии «Золотая маска» церемония награждения прошла не в Москве, а в региональном театре – в новом здании театра имени Галискара Камала.

Всего же за последние пять лет были построены и обновлены здания 10 театров республики. В нынешнем году, заверила министр, планируется открытие полностью обновленного здания Казанского ТЮЗа.

При этом деятели культуры Татарстана давали гастроли и за пределами республики. В 2025 году провели более 380 Сабантуев в 45 регионах России и 30 странах мира. В Казани прошли Дни культуры Северо-Казахстанской области Казахстана, Дни культуры Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама. На KazanForum 2025 впервые в России собрался Съезд министров культуры Организации исламского сотрудничества (18 стран). А в 2026 году Казань станет Культурной столицей исламского мира.

«Запланировано большое количество мероприятий, культурный обмен, что, безусловно, повысит узнаваемость нашей республики и укрепит культурные связи России с исламским миром», – сказала Аюпова.

Декады деятелей искусств

Инновации все больше проникают в сферу культуры. Так, с 2025 года аналогом единого читательского билета стал персональный штрих-код, который генерирует чат-бот в мессенджере MAX. Он может напоминать о возврате книги, помогать найти литературу и забронировать нужные экземпляры.

Татарстан – второй в России регион по охвату молодежи Пушкинской картой. В республике их выпущено 384 тысячи. В минувшем году с ее помощью приобретено 974 тыс. билетов на сумму 469 млн рублей.

«Наше культурное наследие формировали величайшие люди, и сохранение памяти и наследия творцов – наша святая обязанность. Например, в этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения Хади Атласи, 145 лет – Николая Фешина, 140 лет – Фатиха Амирхана, Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева, 125 лет – Хади Такташа и Кави Наджми, 120 лет – Мусы Джалиля, Натана Рахлина, Александра Ключарева и Сары Садыковой, 115 лет – Назиба Жиганова и Сибгата Хакима, 105 лет – Рустема Яхина. С этого года запускается проект «Декада деятелей искусств», который будет проводиться дважды в год: третья декада мая и третья декада октября», – анонсировала Аюпова.

Каждая декада будет выстроена вокруг юбилеев выдающихся деятелей культуры Татарстана, чьи судьбы и творчество формируют основу культурного кода республики. Причем аудитория увидит не разрозненные имена, а целостную картину культурного поколения, где поэзия, музыка, живопись, театр переплетались в едином полотне эпохи.

«В этот процесс должны быть вовлечены все учреждения культуры, особое внимание обращаю руководителей муниципального уровня. Нам нужны проекты, объединяющие отрасль. В этом году, учитывая большой интерес со стороны жителей, будет возобновлен театральный проект «Казанские гастроли», – сообщила министр культуры РТ.

Только в 2025 году за счет национального проекта «Семья» было модернизировано 15 объектов культуры, в рамках республиканской программы – 19 объектов. В 2026 году в рамках нацпроекта запланирована беспрецедентная поддержка – модернизация 43 учреждений культуры.

«Все это должно работать для людей. Требую от руководителей муниципальных органов культуры, чтобы до 1 июня 2026 года не осталось ни одного неработающего по тем или иным причинам учреждения культуры. Ресурсному центру до 1 августа текущего года провести полный аудит сети учреждений культуры Республики Татарстан», – поручила Ирада Аюпова.

Культурная адаптация мигрантов и трудных подростков

Необходимо вовлекать в культурную жизнь подростков, особенно тех, кто по той или иной причине оказался в трудной жизненной ситуации или взят на учет. Это особое направление работы, подчеркнула глава Минкульта. В 2025 году лишь 5% несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, занимались в каких-либо культурно-досуговых учреждениях.

«Подчеркиваю: это адресная социальная работа через культуру, формирование будущего таких детей. Каждое муниципальное образование должно знать, кто из ваших детей состоит на учете и в какие клубные формирования они ходят, какой руководитель их ведет, какие результаты. Мы должны знать детей группы риска по именам, в каких учреждениях они занимаются, анализировать эффективность этой работы», – отметила Аюпова.

Она также напомнила о важности социальной и культурной адаптации мигрантов. Татарстан входит в число пяти пилотных регионов, где в прошлом году были созданы специальные центры адаптации иностранных граждан.

«Новые формы работы нужно находить и Дому Дружбы народов, ни один приезжий не должен оставаться без внимания, поддержки, помощи», – подчеркнула Аюпова.

Завершая свое выступление, министр культуры Татарстана напомнила о главном объекте культуры, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, – Центре уникального мастерства. По ее словам, открытие «уже совсем близко».

«Это будет центр трансляции культурного кода, выдающегося мастерства народов республики, традиций и памяти. Человек, придя в это уникальное место, не просто уйдет с какой-то вещью или сувениром, а погрузится в культурную среду, в обычаи и промыслы предков», – добавила министр культуры Татарстана.

Синергия культуры и науки

Проекты в области сохранения и популяризации историко-культурного наследия – государственные программы. Ежегодно на сумму около 56 млрд рублей финансируется более полусотни таких проектов, отметил в своем сообщении президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Отдельный блок подобных проектов связан с изучением и популяризацией национальных художественных ремесел и промыслов, расширением научной базы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, театральной деятельности.

«В этом году мы приступили к реализации масштабного междисциплинарного проекта по истории и культуре народов Степной Евразии. Это важно в контексте освещения объективной истории татарского народа. Основной посыл утвержденной на 9 лет программы – раскрыть через историю татарского и тюркского народов фундаментальный вклад Российской цивилизации в формирование единого евразийского этнокультурного, политического, социального и экономического пространства», – сказал Рифкат Минниханов.

К мероприятиям программы «Казань – культурная столица исламского мира» Академия наук РТ приурочит полное издание сочинений Шигабутдина Марджани.

«Татарстан демонстрирует парадокс: будучи одним из лидеров научно-технологического развития, республика отстает в рейтинге креативных индустрий. Отсутствие единого центра координации креативной экономики приводит к распылению ресурсов и упущенным возможностям. Необходима институциональная интеграция. Татарстан имеет потенциал стать региональным лидером в этой области, но потребуется активизация усилий. Академия наук РТ располагает значительным научным и экспертным ресурсом, и дальнейшее участие наших специалистов в составе комиссий при Министерстве культуры обеспечит синергию научных исследований и опыта принятия управленческих решений для более эффективной реализации задач отрасли», – подчеркнул президент Академии наук РТ.

«Участники СВО и члены их семей должны быть задействованы в культурном процессе»

Министерства и ведомства, работающие в сфере социальной политики, – ключевые министерства, поскольку отвечают за отсутствие социального напряжения. С такого акцента начала свое выступление на коллегии Минкульта РТ заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Прошлый год по результатам работы учреждений культуры региона она назвала успешным, но напомнила, что как новые, только что построенные объекты культуры, так и давно действующие имеют одну общую задачу – работать в полном объеме. Культура, подчеркнула Фазлеева, всегда была и остается просветительством.

«Абсолютно точный, правильный вектор, который вся страна сегодня имеет, – вектор, связанный с репертуарной политикой, с тематическими мероприятиями, связанными с патриотическим воспитанием молодого поколения Российской Федерации и Республики Татарстан. В связи с этим планы, которые мы выстраиваем на 2026 год, должны быть тесно связаны с данным направлением и учитывать то, что участники СВО или члены их семей, которые владеют мастерством слова или могут через культуру донести правду и информацию, в которой очень нуждаются жители Республики Татарстан и Российской Федерации, должны быть задействованы в культурном процессе», – рекомендовала заместитель Премьер-министра РТ.