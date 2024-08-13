В Татарстане грузооборот автомобильного транспорта вырос на 3%

В Татарстане повысился грузооборот автомобильного транспорта. За первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он вырос на 3,1%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Грузовые перевозки автотранспортом показывают устойчивый рост. С одной стороны, это радует. Но с другой стороны, мы понимаем, что много потока перешло от железной дороги на автомобильный транспорт. Здесь есть беспокойство», – сказал глава Миндортранса.

Он уточнил, что на рост грузовых перевозок автомобильным транспортом влияет строительство новых дорог, уменьшение доли грузоперевозок на железных дорогах и по воде.

При этом, по словам Ханифова, грузоперевозки «подсели» как на Горьковской, так и на Куйбышевской железных дорогах в Татарстане. Но наблюдается рост пассажирских перевозок.

Так, на Горьковской железной дороге за первое полугодие пассажиропоток вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на Куйбышевской железной дороге он увеличился на 18%. Однако грузоперевозки на Горьковской железной дороге снизились на 13,5%, а на Куйбышевской – на 3%.

Подробнее о том, о чем докладывал на совещании в Доме Правительства Фарит Ханифов, читайте в материале «Татар-информа» «Куда едут транспортники РТ: рост зарплат, дефицит кадров и новые проекты».