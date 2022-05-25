В Татарстане готовятся принять отдыхающих 20 пляжей

В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, какие пляжи Татарстана примут отдыхающих, если пройдут все необходимые проверки. Летом 2022 года таких мест рекреации в РТ будет 20, сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани официально будут доступны 5 пляжей:

«Локомотив»,

«Нижнее Заречье»,

«Комсомольский»,

«озеро Глубокое»,

«озеро Большое Лебяжье».

Также в списке указаны городские пляжи в Нижнекамске, Набережных Челнах, Мензелинске (2 пляжа), Мамадыше, Зеленодольске, Заинске, Лениногорске, Нурлате и Тетюшах.

Еще пять пляжей находятся в Алексеевском, Агрызском, Камско-Устьинском, Ютазинском, Новошешминском районах РТ.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пляжи должны быть подготовлены к сезону до 1 июня. Специалисты ведомства будут на протяжении купального сезона регулярно проверять качество воды и песка.

Ранее мэрия Казани перечислила 8 пляжей, которые будут доступны жителям и гостям города. Кроме перечисленных выше упоминались места отдыха у озера Изумрудное, озера Малое Лебяжье и в парке Победы.