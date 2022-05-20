Летом в Казани будут действовать восемь официальных пляжей

Исполком Казани утвердил перечень пляжей и мест отдыха на летний сезон 2022 года. В него попали восемь объектов, говорится в соответствующем постановлении.

В список входят:

пляж «Локомотив»;

пляж «Нижнее Заречье»;

пляж «Озеро Глубокое»;

пляж «Комсомольский»;

пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

организованное место отдыха «Озеро Изумрудное»;

организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;

организованное место отдыха «Парк Победы».

Из того же постановления следует, что перед открытием пляжей их должны очистить от мусора, в том числе очистить дно с помощью водолазов. Специалисты должны провести анализ воды и почвы.

Ответственные органы должны обеспечить работу спасательных и медицинских пунктов. Спасательные посты на пляжах будут работать ежедневно с 09:00 до 20:00.

Кроме того, пляжи должны патрулировать наряды полиции. В будние дни полицейские должны контролировать ситуацию с 15:00 до 20:00, а в выходные и праздники - с 9:00 до 22:00.

Также требуется соблюдать запрет на продажу пирожков и алкоголя.

Документ подписал руководитель Исполкома Рустем Гафаров.