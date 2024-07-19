В Татарстане готовы обсуждать введение туристического налога

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Власти Татарстана будут обсуждать вопрос введения туристического налога с представителями туристической отрасли. Об этом рассказали в Госкомитете РТ по туризму, сообщает РБК Татарстан.

При этом в профильном ведомстве подчеркнули, что ставка туристического налога в случае его введения должна быть такой, чтобы не стать заградительным барьером для поездок в республику и «не отпугивать гостей».

Среди критериев, которые потребуется учесть при введении туристического налога, в Госкомитете РТ по туризму назвали необходимость получения дополнительных средств на развитие туристической инфраструктуры и создание дополнительных сервисов для гостей региона.

«<...> сумма будет рассчитываться из общего объема реализации услуг коллективных средств размещения, и, по нашим оценкам, она может по всем муниципалитетам суммарно составлять до 250 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

По данным Росстата, за 2023 год Татарстан посетили 3,8 млн человек. По сравнению с 2022-м турпоток увеличился на 3,4% (на 126,8 тыс. человек). Вместе с тем за январь — май 2024-го республика приняла 1,2 млн туристов — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее, 12 июля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Он будет местным налогом, муниципалитеты станут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.