В Татарстане готова к внедрению на дорогах система автоматической фиксации ДТП

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане готова к внедрению на дорогах общего пользования система автоматического детектирования ДТП. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Разработана система автоматического детектирования ДТП. Система анализирует дорожный поток, выявляет аварии, остановившиеся транспортные средства и пешеходов на проезжей части. Разработка завершена, готова к внедрению», – рассказал он.

Минниханов отметил, что безопасность на дорогах республики уже обеспечивают 299 адаптивных светофоров, 88 видеодетекторов, 380 метеостанций, более 30 тыс. камер видеонаблюдения. «Магистральные дороги агломерации полностью охвачены средствами сбора данных», – подчеркнул он.

Еще один проект, по словам президента Академии наук, – мобильное приложение для мониторинга дефектов дорожного покрытия через акселерометр смартфона. «Точность обнаружения 87%, в том числе трещин – 82%. Прототип готов, можно пилотировать на служебном транспорте», – отметил он.

Минниханов добавил, что остается актуальным вопрос по созданию государственной программы развития искусственного интеллекта РТ. «Необходимо в сфере транспорта оказать содействие в создании совместной лаборатории "Интеллектуальный автомобиль" на базе Набережночелнинского филиала КФУ и "КАМАЗа"», – заключил он.