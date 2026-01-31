«Иначе будем сидеть в пробках»: Минниханов поручил развивать общественный транспорт

Нормативное состояние региональных дорог и общественного транспорта, строительство кольцевой железной дороги и нового терминала аэропорта Казани обсудили вчера на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ. Работу Татарстана в дорожной сфере отметил министр транспорта России Андрей Никитин. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«73% местных дорог в республике находятся в нормативном состоянии. Это один из лучших показателей в России»

В Татарстане проводится большая работа по строительству и реконструкции трасс. В этом году республика получит на развитие дорог 12,5 млрд рублей, сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ, которая прошла накануне в МВЦ «Казань Экспо».

«Татарстан – один из признанных технологических, туристических и культурных центров России. Транспорт и дорожное хозяйство республики – важный элемент обеспечения связности территории страны. От этого напрямую зависит повышение качества жизни наших граждан. Эти задачи поставил перед нами Президент РФ Владимир Путин. Мы их реализуем, в том числе в рамках нацпроектов «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни», – заявил он.

По словам Никитина, около 73% местных дорог в республике находятся в нормативном состоянии. «Это один из лучших показателей в России», – констатировал он.

В этом году планируется сдать первый этап дублера Оренбургского тракта в Лаишевском районе и приступить к следующим пяти этапам, сообщил глава Минтранса РФ.

Андрей Никитин: «Транспорт и дорожное хозяйство Татарстана – важный элемент обеспечения связности территории страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что для строительства дублера Оренбургского тракта в качестве приоритетного рассматривается вариант Института пространственного планирования РТ. Он предполагает строительство прямой шестиполосной магистрали с непрерывным движением по незастроенной территории с выходом в Казань. Именно этот вариант может получить федеральное финансирование.

«Предстоит также завершить реконструкцию федеральной дороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан на участке 20-43 км с обходом поселка Сокуры», – добавил министр.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт с увеличением количества полос федеральной трассы М7 «Волга» на участке с 15-го по 28-й километр.

«Наша головная боль – нормативное состояние автодорог регионального значения»

В прошлом году в Татарстане построено, реконструировано и отремонтировано более 1,9 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог, сообщил на коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Тут, конечно, можно похвастаться, но все-таки нам нужно программу сбережения дорог поднимать на совершенно новый уровень. Опорная сеть России была узаконена. Около 1,8 тыс. региональных дорог тоже нужно узаконить как региональные дороги опорной сети, по которым может ходить тяжеловесный транспорт. А все остальные дороги вместе с муниципалитетами мы должны научиться беречь. Будем предлагать», – сказал он.

В прошлом году в Татарстане построено, реконструировано и отремонтировано более 1,9 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ханифов добавил, что нормативное состояние автодорог регионального значения на конец 2025 года составило лишь 52,23%. А к 2030 году нужно достичь 60-процентного показателя.

«Наша головная боль – нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения. Если за пять прошлых лет мы поднялись на 4,3%, то за следующую пятилетку должны подняться почти на 8%», – подчеркнул он.

Проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани завершится в этом году

Одним из перспективных социально значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта глава Миндортранса РТ назвал организацию кольцевого ж/д-сообщения в Казани.

Разработку проектно-сметной документации первого этапа кольцевой железной дороги планируется завершить во втором квартале этого года. На первом этапе построят третий путь на участке станция Юдино – станция Дербышки и съезд в районе станции Новое Аракчино, рассказал Ханифов.

«Реализация этого этапа позволит организовать комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1, Казань-2 и городским транспортом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Реализация этого этапа позволит организовать комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1, Казань-2 и городским транспортом, а также направлять пригородные поезда со стороны Ижевска в Казань прямым ходом в аэропорт», – отметил он.

По мнению министра, созданная единая транспортная связь будет востребована как жителями Казани, так и гостями из близлежащих регионов.

«Новый терминал будет обслуживать только внутренние авиалинии»

Ввести в эксплуатацию новый пассажирский терминал, который строится в аэропорту Казани, планируется в августе этого года, рассказал Ханифов.

Это будет трехэтажное здание площадью 31,9 тыс. кв. метров с четырьмя телетрапами. Терминал рассчитан на годовой пассажиропоток объемом более 5,7 млн человек.

«Новый терминал будет обслуживать только внутренние авиалинии, а терминалы 1 и 1А – международные», – заметил министр.

По его словам, продолжается также развитие Международного аэропорта «Бегишево». «Планируем уже в этом году начать капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы со светосигнальным оборудованием», – заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Планируется обновление общественного транспорта в среднем по 111 единиц в год»

Более 82% общественного транспорта в Татарстане имеет нормативное состояние. За последние пять лет в республике закуплено 657 новых автобусов и 72 троллейбуса для внутригородских и междугородних маршрутов, сообщил глава Миндортранса.

Только в прошлом году для районов был закуплен 151 новый автобус, в том числе 121 – по федеральным программам.

«В целях достижения федерального показателя к 2030 году планируется обновление подвижного состава общественного транспорта в период с 2026 по 2030 год в среднем по 111 единиц в год», – отметил Ханифов.

Он добавил, что нормативное состояние троллейбусов составляет сейчас 99,4%. «Чего не скажешь о трамваях. Непростая ситуация. Нормативное состояние трамвайного парка в республике на сегодня – 65,7%. Трамвай должен вернуть функцию перемещения наших жителей из спальных микрорайонов до производства и вечером – обратно», – заявил министр.

За последние пять лет в республике закуплено 657 новых автобусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в прошлом году автомобильным и электрическим общественным транспортом в республике было перевезено 413,4 млн пассажиров, что на 2,7% больше, чем в 2024-м.

«Появилась реальная возможность создания единой системы общественного транспорта»

В этом году в Татарстане будет создана единая система транспортного обслуживания. Единый транспортный ситуационный центр с интеграционной системой мониторинга и диспетчеризации всех видов общественного транспорта появится на базе Миндортранса РТ, сказал Ханифов.

«В республике появилась реальная возможность создания единой системы общественного транспорта, включающей все виды муниципальных и межмуниципальных перевозок пассажиров, а также речных и железнодорожных», – отметил он.

В прошлом году при участии Института пространственного планирования РТ был разработан региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. «На основе аналитики больших данных – численность населения, численность рабочих мест, перемещение населения, данные сотовых операторов – выстроено транспортное моделирование, приоритизация проектов, а также осуществлены инвестиционные обоснования к ним», – рассказал министр.

Фарит Ханифов: «Нам нужно поднимать на совершенно новый уровень программу сбережения дорог» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, в России уже создана «Единая транспортная дирекция» для развития мультимодальных перевозок с использованием различных видов транспорта и технологии «единого» билета. Все это направлено на улучшение транспортной доступности регионов, в том числе туристических территорий, уточнил он.

«Мы также планируем интеграцию с федеральной системой. Создание единого информационного пространства в отрасли сделает рынок транспортных услуг открытым для всех его участников, а также усовершенствует процессы мониторинга и повысит объективность контроля использования бюджетных средств. И главное – позволит вывести на новый уровень мобильность наших жителей, в том числе по системе «единого» билета в системе общественного транспорта», – сообщил Ханифов.

«Вопрос пассажирских перевозок у нас немного факультативный»

В завершение заседания Раис Татарстана Рустам Минниханов попросил представителей министерства обратить внимание на пассажирские перевозки. По ним поступает очень много обращений граждан, отметил он.

«Вопрос пассажирских перевозок у нас немного факультативный. За пять лет республика совершила огромный прорыв по строительству новых автомобильных дорог. Но за счет строительства новых дорог и развязок мы этот вопрос не решим», – сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Если транспортная инфраструктура не будет развиваться, экономика расти не будет. В этой сфере у нас огромные резервы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов подчеркнул, что общественный транспорт должен быть удобным для пассажиров, а его работа – качественной.

«Если мы этот путь не пройдем, то будем сидеть в пробках в своих персональных автомобилях. Поэтому этот вопрос очень важен. Мы с научным сообществом по этому вопросу тоже поработаем», – отметил он.

Раис РТ добавил, что развитая транспортная инфраструктура – одна из составляющих стабильной экономики.

«Если транспортная инфраструктура не будет развиваться, экономика расти не будет. А мы хотим роста. В этой сфере у нас огромные резервы», – резюмировал он.