В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен уже на 58%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане, по данным на 16 мая, годовая программа по строительству жилья выполнена на 58% – застройщиками введено более 1 млн 840 тыс. кв. метров из 3 млн 175 тыс. запланированных. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов региона Премьер-министр РТ Алексей Песошин. В нем принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, докладчик отметил, что по линии коммерческого строительства в Татарстане сдано 70% от запланированного объема. Это 80 многоквартирных домов, суммарная площадь квартир в которых превышает 725 тысяч кв. метров.

В свою очередь по программе социальной ипотеки из 108 домов общей площадью более 150 тыс. кв. метров завершено строительство десяти площадью свыше 57 тыс. кв. метров. Таким образом, годовой план выполнен на 38%.

По линии индивидуального жилищного строительства в республике сдано 54% от плана – 1 млн 61 тыс. кв. метров жилья, уточнил глава Минстроя РТ.

Министр отдельно рассказал о выполнении четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Речь традиционно идет о четырех категориях.

Из числа детей-сирот жилье в этом году должен получить 641 человек. К данному моменту заключен государственный контракт по приобретению 49 помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Квартиры, предназначенные для детей-сирот, находятся в 45 строящихся многоквартирных домах.

Среди многодетных семей, имеющих пять детей и более, насчитывается 23 получателя. На сегодняшний день оформлены все 23 сертификата на получение жилых помещений суммарной площадью 2340 кв. метров. Государственный жилищный фонд РТ сейчас занимается подбором квартир для получателей.

В категории «Молодые семьи» в текущем году имеется 61 получатель. Средства субсидии использовали 24 семьи, остальные еще продолжают подбор квартир на рынке жилья.

В четвертой категории (вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС) оформлены два сертификата из трех, из этих двух один реализован.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в число лидеров по строительству жилья в России.