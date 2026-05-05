Татарстан вошел в число лидеров по строительству жилья в России

Татарстан оказался среди регионов с наибольшими объемами строительства жилья, а по стране продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры и сокращение сроков стройки. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Муценек в интервью «ТАСС».

Он рассказал о ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развитии коммунальной инфраструктуры, комплексном развитии территорий и ключевых направлениях законотворческой работы.

По его словам, среди регионов можно выделить лидеров по отдельным направлениям. Так, по динамике ввода жилья высокие показатели продемонстрировали Чукотский автономный округ, Магаданская область, Алтай, Хакасия и Тыва. В абсолютных значениях лидерами стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Татарстан.

В проектах комплексного развития территорий заметные результаты показали Кемеровская область, Чечня, Бурятия и Пермский край. По сокращению инвестиционно-строительного цикла лучшими оказались Москва, Сахалинская, Смоленская и Магаданская области. Пермский край, как отметил Муценек, за год поднялся с 12-го на 3-е место.

Он добавил, что такие показатели стали результатом системной работы регионов и федерального центра. Министр регулярно проводит совещания, где обсуждаются текущие задачи и лучшие практики, а сами регионы демонстрируют высокий запрос на развитие.

Говоря о сроках строительства, Муценек сообщил, что инвестиционно-строительный цикл в России сократился с 1300 дней в 2024 году до 1250 дней в 2025-м. К 2030 году его планируют уменьшить до 1000 дней. Одним из инструментов он назвал типовое проектирование, которое делает расчет стоимости более прозрачным, а планирование бюджета – точнее.

В сфере ЖКХ, по его словам, продолжается обновление жилого фонда. В 2025 году в стране капитально отремонтировали почти 50 тысяч многоквартирных домов, улучшили условия проживания для 7,5 млн человек и заменили почти 20 тысяч лифтов.

В рамках проекта модернизации коммунальной инфраструктуры построили и реконструировали более 1300 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Количество аварий на сетях сократилось на 30%, и эта работа продолжается.

Также ведется совершенствование регулирования отрасли. Сформирована правовая база для единой системы учета жилфонда на основе ГИС ЖКХ. Введены требования к материально-техническому оснащению и персоналу управляющих компаний, а также единая форма годовой отчетности. Кроме того, появились ограничения для недобросовестных управляющих организаций.

Муценек сообщил, что в 2025 году в сфере строительства и ЖКХ приняли 22 федеральных закона, 146 правительственных актов и 51 приказ Минстроя. Сейчас в работе находится более 24 законопроектов.

Среди приоритетов законотворческой деятельности он выделил донастройку механизма комплексного развития территорий. В частности, обсуждается возможность наделить регионы правом принимать решения о КРТ на федеральных земельных участках, переданных им в управление. Также предлагается временная норма, позволяющая продлевать договоры КРТ без суда.

Отдельно поддержана инициатива регионов по оценке квартир при расселении. Если раньше оценка могла проводиться заранее, то теперь инвестору отводится 60 дней на направление проекта договора после расчета стоимости. В противном случае оценку придется проводить заново, чтобы она соответствовала актуальным рыночным условиям и обеспечивала справедливую компенсацию гражданам.

Совместно с Минэкономразвития и Минфином прорабатывается введение нового этапа в проектировании – подготовки технико-экономического обоснования объектов капитального строительства.

Кроме того, ведется работа по включению мастер-планов в законодательство. Это необходимо для реализации задачи по разработке таких документов и планов комплексного развития территорий в 200 опорных населенных пунктах к 2030 году.

Говоря о нововведениях для граждан, Муценек отметил доработанный ко второму чтению законопроект о регулировании управления общим имуществом в малоэтажных жилых комплексах. Он устанавливает правила совместного владения, пользования и распоряжения таким имуществом.

Отдельное внимание уделяется снижению аварийности в системах водоснабжения и водоотведения. Предлагается закрепить за правительством полномочия по утверждению порядка расследования аварий, а за регионами – сами процедуры их расследования.

Также прорабатываются инициативы по оснащению многоквартирных домов индивидуальными приборами учета тепла и вопросы таможенного контроля посадочного материала винограда, плодовых и ягодных культур, а также комплектующих для шпалер в Крыму и Севастополе.