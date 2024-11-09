В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 97%

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По состоянию на 9 ноября в Татарстане программа по вводу жилья выполнена на 97% — введено 3 млн 57 тыс. кв. метров из запланированных 3 млн 150 тыс. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, по линии коммерческого строительства сдан 51% от запланированного объема — это 126 многоквартирных домов суммарной площадью 747 тыс. кв. метров.

В свою очередь по социальной ипотеке годовой план выполнен на 78%. Из 56 домов, которые необходимо возвести в этом году, сдано 29 суммарной площадью 126 тыс. кв. метров.

По линии индивидуального жилищного строительства сдано 16 175 домов площадью 2 млн 183 тыс. кв. метров (план по ИЖС был полностью выполнен еще в начале июня — прим. Т-и).

При этом из четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в работе остаются две. Это обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей, имеющих пятерых и более детей.

В частности, Минземимущество РТ объявило аукцион на 100 помещений в рамках пятого государственного контракта. Из уже заключенных контрактов десять домов находятся в работе. По трем домам работы завершены. В стадии строительства остаются семь домов в трех муниципалитетах, она включают 244 помещения, предназначенных для детей-сирот.

Для многодетных семей из 28 сертификатов реализовано 27 на общую площадь 2552 кв. метра. Для еще одной семьи, получившей сертификат, Государственный жилищный фонд в настоящее время осуществляет подбор жилья.