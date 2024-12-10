В Татарстане газа нет в 306 населенных пунктах: есть риск, что в ряде мест его и не будет

В Татарстане газа нет в 306 населенных пунктах – это около 11% от всех населенных пунктов республики. Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в Кабмине РТ пояснил, почему газ там до сих пор не проведен.

«По официальной статистике в республике 3 тыс. 140 населенных пунктов, из которых газифицировано 2 тыс. 834. Негазифицированными остаются 306. По ним работа продолжается, поскольку программы ежегодно утверждаются, финансируются. Вопросов по деньгам нет, все в плановом порядке идет в соответствии с графиком, который утверждает Минпромторг РТ», – пояснил Усманов.

Но это не означает, что все оставшиеся 306 населенных пунктов в Татарстане будут потреблять природный газ для обогрева жилищ, подчеркнул докладчик. Решение принимается исходя из целесообразности строительства инфраструктуры, а документ утверждает Минпромторг РТ. Если проводить газ экономически невыгодно, то останутся только электричество и другие виды топлива.

«Должны понимать, что, если в деревне пять домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода — конечно, это, мягко говоря, отрицательная рентабельность, здесь никакого эффекта мы не получим. На эти деньги можно построить гораздо больше объектов, где нуждающихся будет существенно больше», — заявил Усманов.

Ранее стало известно, что в Татарстане по программе догазификации газ довели до границ более 28 тыс. участков, а потребителями стали владельцы 81% домовладений. Это выше среднероссийского показателя.