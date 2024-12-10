В Татарстане по программе догазификации газ довели до границ более 28 тыс. участков

В Татарстане по программе догазификации газ довели до границ 28,8 тыс. участков, из них 81% домовладений уже подключены. Средний процент по России при этом куда ниже, рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в Кабмине РТ, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«На сегодняшний день газ довели до границ участков 28 тыс. 835 домовладений. Это до забора доведено. Счастливыми потребителями природного газа стали 23 тыс 258 домов. У них уже подключена внутрянка, они топят свои котлы, разжигают газовые плиты. Процент подключенных домов – 81%, это от доведенных до забора. В среднем по России – 55%. Представляете, насколько мы среднероссийский показатель обгоняем», – заявил Усманов.

При этом существует ряд ограничивающих моментов, который не дает довести этот показатель до 100%, отметил гендиректор компании.

Всего по программе догазификации домовладений с 2021 года в Татарстане подано свыше 34 тыс. заявок, заключено по ним 32,8 тыс. договоров.

В апреле 2021 года Президент Владимир Путин поручил бесплатно подвести газ к домам в газифицированных населенных пунктах. Догазификация, в отличие от газификации, проводится в газифицированных населенных пунктах России, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ участков. В ноябре 2022 года Правительство РФ приняло решение сделать программу догазификации бессрочной.

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