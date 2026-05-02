В Татарстане фиксируют рост интереса к отдыху в глэмпингах

В Татарстане растет популярность отдыха в глэмпингах летом. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев.

«Это базы с комфортабельными домиками – часто с горячей водой, электричеством и всеми необходимыми санитарными удобствами. Таких вариантов в республике сейчас очень много, и их стоимость продолжает повышаться», – отметил он.

Средняя стоимость аренды глэмпинга летом, по словам эксперта, составляет около 15 тыс. рублей в сутки. Однако в зависимости от уровня оснащения и дополнительных услуг цена может достигать 50–70 тыс. рублей и выше.

Такие объекты расположены по всей республике: около 40% – у рек, еще 40% – в лесу, а оставшиеся 20% – рядом с озерами и прудами.

Самым популярным направлением для казанцев остается Лаишевский район. Он привлекает отдыхающих сочетанием зеленой природы, волжского и камского побережий и транспортной доступности. Для сравнения: в соседней Марий Эл природа «насыщеннее», но дорога занимает полтора-два часа.

