«Бассейн и баня – уже база»: сколько стоит аренда коттеджа на лето и чем теперь удивляют арендаторов

Снять загородный дом в Татарстане на долгий срок непросто – предложений мало, а круглогодичного рынка фактически нет. Зато летом активно растет посуточный формат: от дач и коттеджей с банями и бассейнами до глэмпингов. Сколько стоит отдых за городом, что выбирают арендаторы и где сосредоточены самые дорогие предложения, выяснял «Татар-информ».





Рынок аренды домов в Казани: цены, дефицит и «серые» объявления

Снять дачу или дом в окрестностях Казани стоит в среднем от 35 до 70 тыс. рублей в месяц – к такому выводу пришел «Татар-информ», изучив массив объявлений на популярных онлайн-площадках. Цена, разумеется, зависит от расположения, площади участка и уровня благоустройства дома: разброс между минимальными и максимальными вариантами может достигать трех-четырех раз.

Самые доступные варианты находятся в садовых товариществах и пригородах в радиусе 20–30 км от Казани – в Зеленодольском и Высокогорском районах. За 35–45 тыс. рублей в месяц можно арендовать одноэтажный дом площадью 50–80 кв. метров на участке в несколько соток.

Более комфортные дома в среднем ценовом сегменте – от 50 до 80 тыс. рублей – чаще встречаются в Лаишевском направлении: в Боровом Матюшино, Орловке, Песчаных Ковалях и т. д. Наиболее дорогие предложения сосредоточены в престижных загородных поселках Лаишевского района и на берегу Волги – стоимость аренды здесь достигает 120–180 тыс. рублей в месяц (примеры премиальных предложений см. ниже).

При этом эксперты отмечают, что рынок именно долгосрочной аренды загородных домов в Татарстане остается довольно узким. В отличие от квартир на долгий срок их сдается немного, а полноценного сегмента круглогодичной аренды практически не сформировалось.

«Круглогодичная аренда загородных домов – это единичные случаи. Летний же сегмент существует, но он небольшой и в основном представлен базами отдыха с домиками советского типа с разным уровнем удобств. При этом рынок именно частных загородных домов можно назвать серым: более половины объявлений в агрегаторах – это «фонари», фейковые объекты для привлечения клиентов. Часть из них не существуют, часть уже сданы, а иногда под одним объявлением скрывается несколько реальных домов», – подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

В то же время эксперты рынка фиксируют рост числа предложений. Владельцы все чаще начинают рассматривать загородную недвижимость как источник дохода.

«Если смотреть предложения по годам, то сейчас заметно растет число домов, которые собственники выставляют в аренду. Причем речь идет как о краткосрочном, так и о долгосрочном формате. Для многих владельцев загородный дом становится отдельным инструментом заработка, а аренда – полноценной моделью использования недвижимости», – отметила член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

Премиальные коттеджи Татарстана: что предлагают и за сколько

В целом на рынке долгосрочной аренды загородного жилья в Татарстане преобладают дома среднего сегмента, однако заметную долю занимают и более крупные объекты с расширенной инфраструктурой и высоким уровнем комфорта. Обычно такие дома сдаются на срок от нескольких месяцев и рассчитаны на длительное проживание за городом.

Приведем несколько примеров. К нижней границе выборки относится дом площадью 190 кв. м и стоимостью 270 тыс. рублей в месяц в одном из СНТ Лаишевского района. Это загородный дом с несколькими спальнями, просторной гостиной и баней, расположенный вблизи Волги, что делает его выраженным рекреационным активом.

Далее следует бревенчатый коттедж площадью 150 кв. м в деревне Лаишевского района. Арендная ставка – около 300 тыс. рублей в месяц. Объект рассчитан на размещение до 15 человек и включает баню и бассейн, то есть сочетает формат загородного отдыха с возможностью комфортного проживания большой компании.

Более высокий ценовой уровень представлен домом площадью 360 кв. м в коттеджном поселке все того же Лаишевского района. Стоимость его аренды составляет около 360 тыс. рублей в месяц. Коттедж с гаражом расположен в закрытом охраняемом поселке и отличается «современным дизайном и расширенной инфраструктурой для постоянного проживания.

В числе наиболее дорогих предложений на рынке – два коттеджа площадью более 500 кв. м в поселке в Советском районе Казани. Стоимость аренды каждого из них составляет около 750 тыс. рублей в месяц. Это многоуровневые дома со SPA-зонами, бассейнами, спортзалами и благоустроенными участками.

Требования арендаторов заметно выросли

Помимо долгосрочной аренды летом заметно усиливается и посуточный формат. Жилье снимают не столько для проживания, сколько для отдыха – с возможностью провести выходные большой компанией на природе. По словам участников рынка, спрос в этом сегменте держится стабильно высоким уже несколько лет и заметно возрастает в праздники и выходные.

«Посуточная аренда не то чтобы резко выросла сейчас – пик спроса был три-пять лет назад, и с тех пор он остается стабильно высоким. Это круглогодичная история, но с выраженными пиками на выходных и праздниках. Например, на Новый год бронировать дома приходится уже в октябре. В среднем по Казанской агломерации стоимость составляет 10–20 тыс. рублей в сутки, а в праздничные даты может доходить до 50–70 тыс.», – отметил Андрей Савельев.

Требования арендаторов при этом заметно выросли.

«Такие опции, как баня, бассейн или чан, раньше были конкурентным преимуществом, а сейчас это уже базовый минимум – что-то из этого обязательно должно быть в доме. При этом наличие полного набора сразу дает объекту заметное преимущество. Одновременно заметна тенденция: посуточные загородные дома все чаще уходят за пределы Казани. В городе их становится меньше, основная часть предложения смещается за город – из-за природы и большей свободы отдыха, в том числе возможности не ограничивать себя по шуму и формату проведения времени», – рассказал вице-президент Гильдии риелторов РТ .

По словам владельцев домов, арендаторы все чаще выбирают не просто место для ночевки, а «атмосферное пространство» для отдыха на природе.

«Люди мало общаются и устают от квартир. Поэтому их интересуют уютные встречи и разговоры у костра – отдых душой и телом. Для гостей важны эстетика, аромат в доме, чистота, баня и возможность просто побыть на природе», – рассказала владелица арендного дома в Зеленодольском районе Виктория Федорова.

Она также отметила, что чаще всего такие дома арендуют компании друзей и семьи, а наиболее востребованными днями остаются пятница и суббота.

Премиум-формат на уикенд: банкеты и SPA

На рынке посуточной аренды в Татарстане также представлены и объекты премиального сегмента, ориентированные на проведение мероприятий и отдых больших компаний. Стоимость аренды таких домов начинается от 65 тыс. рублей в сутки.

Например, дом площадью 250 кв. м в Казани сдается примерно за 65 тыс. рублей в сутки. В нем предусмотрены банкетный зал, камин, бильярд, баня и летний бассейн. Дом рассчитан на размещение до 14 гостей.

Еще один объект – коттедж площадью 201 кв. м в Елабуге, который летом стоит до 72 тыс. рублей в сутки. В доме несколько спален, баня, всесезонный бассейн и зоны отдыха для компании до 30 человек.

Одно из самых дорогих предложений – коттедж в поселке Васильево Зеленодольского района стоимостью 172 тыс. рублей за выходные. В доме площадью 350 кв. м есть сауна, купель, большая терраса и пространство для отдыха компании до 35 человек.

Глэмпинги: от палаток к дизайнерским домикам

Помимо традиционных загородных домов в Татарстане по-прежнему активно развивается рынок глэмпингов – современных баз отдыха с комфортабельными домиками, горячей водой, электричеством и санитарными удобствами. По словам экспертов, таких объектов в последние годы в республике стало очень много, а цена их аренды продолжает расти.

Средняя стоимость аренды глэмпинга сейчас составляет около 15 тыс. рублей в сутки, но встречаются варианты и по 50–70 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения и дополнительных опций.

Что касается географии, объекты разбросаны по всей республике, при этом примерно 40% из них расположены у реки, еще 40% – в лесу, а оставшиеся 20% – у внутренних водоемов, таких как пруды и озера.

Самым популярным направлением для казанцев остается Лаишевский район. Он привлекает отдыхающих сочетанием зеленой природы, волжского и камского побережий и транспортной доступности. Для сравнения: в соседней Марий Эл природа «насыщеннее», но дорога занимает полтора-два часа.

Аренда земли под посадки: нишевый рынок без спроса

Есть и еще один сегмент – аренда земли под посадки, – но он в Татарстане развит гораздо слабее. Предложения есть, но массовый спрос на долгосрочную аренду участков под огород или сезонные посадки практически отсутствует.

Так, в нижнем ценовом сегменте встречаются сельскохозяйственные земли без инфраструктуры – чаще в Лаишевском, Елабужском, Муслюмовском и Аксубаевском районах. Стоимость аренды здесь может составлять символическую сумму – до 1 тыс. рублей в месяц за гектар. Такие участки обычно представляют собой ровные поля без застройки и инженерных сетей. Их берут под картофель, зерновые культуры, сенокос или пастбища, а иногда и вовсе на условиях ухода за землей вместо полноценной арендной платы.

Средний сегмент представлен участками в СНТ с базовой инфраструктурой – водой, электричеством и иногда небольшим хозблоком. Стоимость аренды таких участков составляет 3–15 тыс. рублей в месяц. Такой формат чаще всего используют для сезонного огорода: выращивания овощей, зелени, плодов и ягод, а также для небольших теплиц. Удобство этих участков в том, что можно работать без крупных вложений в инфраструктуру.

Более высокий сегмент – участки с коммерческим или фермерским потенциалом, где площадь измеряется уже гектарами, а условия позволяют вести полноценное сельхозпроизводство. Здесь аренда может составлять до 25 тыс. рублей в месяц в зависимости от местоположения и наличия коммуникаций. На таких землях развивают фермерские хозяйства, тепличные комплексы, пасеки или пастбища. Часто участки располагаются вдоль трасс или рядом с населенными пунктами, что упрощает логистику и сбыт продукции.

Однако, отмечают эксперты, спрос на формат огородов и личного выращивания постепенно сокращается, поскольку владельцы загородной недвижимости все реже используют участки для огородничества.

«Когда люди покупают или арендуют загородный дом, на грядки и теплицы обращают внимание в последнюю очередь. Сейчас загородная недвижимость больше воспринимается как место отдыха», – подчеркнул Андрей Савельев.