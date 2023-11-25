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Общество 25 ноября 2023 11:40

В Татарстане еще в шести парках завершены работы по благоустройству

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В Татарстане еще в шести парках завершены работы по благоустройству
Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

За прошедшие две недели в рамках программы по благоустройству общественных пространств завершены работы на шести объектах. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«Из 68 объектов в работе у подрядчиков находятся 22. Выполнение в целом по всем объектам оценивается в 97%», – передает пресс-служба Раиса РТ.

Благоустроены по два парка в Альметьевском и Нурлатском районах РТ и еще два в Пестречинском и Зеленодольском районах республики.

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#совещание в доме правительства рт #благоустройство парков и скверов
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