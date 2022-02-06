В Татарстане еще трое мужчин и три женщины скончались от Covid-19

Еще шесть жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 6 февраля 2022 года достигло 1623, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1623, из них подтверждено за сутки — шесть <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1930, 1937 и 1986 годов рождения, женщины 1929, 1946 и 1957 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за декабрь 2021 года от Covid-19 умерли более 600 татарстанцев.