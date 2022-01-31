В Татарстане еще трое мужчин и две женщины умерли от Covid-19

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса —трое мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 31 января 2022 года достигло 1587, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1587, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1946, 1951 и 1985 годов рождения и женщины 1953 и 1956 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за декабрь 2021 года от Covid-19 умерли более 600 татарстанцев.