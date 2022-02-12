В Татарстане еще пять человек скончались от Сovid-19

Еще пять жителей Татарстана скончались от коронавируса за последние сутки, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1651, из них подтверждено за сутки — 5», уточняют в ведомстве.

Жертвами Covid-19 стали двое мужчин 1951 и 1956 года рождения и три женщины, родившиеся в 1938, 1952, 1950 годах.

В республике с начала пандемии умерли 1 651 человек из-за последствий Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за последние сутки вновь побит антирекорд — коронавирусом заразились 2979 человек.