В Татарстане еще почти на 7% подешевели огурцы

За неделю в Татарстане на 6,79%, или 13,29 рубля, подешевел килограмм огурцов. Стоимость этого товара в магазинах на 25 марта в среднем составляла 174,77 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Других столь заметных колебаний в ценах с 15 марта не произошло. Так, помимо огурцов, на 1,34% подешевел килограмм гречневой крупы-ядрицы (56,98 рубля), на 1,3% — пшеничной муки (39,35 рубля), на 1,23% — творог (363,28 рубля). В пределах одного процента понизились цены на белокочанную капусту, черный байховый чай, консервы и сухие молочные смеси для детского питания, свинину, сосиски и сардельки, а также яблоки.

В то же время на 1,97% подорожал килограмм моркови, на 1,86% — столовой свеклы, на 1,42% — шлифованного риса, 1,4% — куриного мяса (кроме окорочков), 1,38% — макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта, 1,24% — сливочного масла.

Напомним, что неделей ранее стоимость огурцов в Татарстане снизилась сразу почти на 30 рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»