В Татарстане почти на 30 рублей подешевел килограмм огурцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За прошедшую неделю в Татарстане более чем на 13% подешевели огурцы. В результате их стоимость снизилась с 217,86 рубля за килограмм до 188,06. Свежей статистикой поделился Татарстанстат.

Кроме того, 1,68% снизились цены на репчатый лук — до 36,76 рубля, на 1,87% — на молоко 2,5-3,5% жирности — до 83,54 рубля.

Наоборот, на 4,59% выросла стоимость овощных консервов для детского питания — до 674,61 рубля за килограмм, на 2,61% — мясных консервов — до 1022,75 рубля. Морковь подорожала на 2,26% — до 39,11 рубля за килограмм.