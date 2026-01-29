В Татарстане еще на двух трассах сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов

На трассах Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское-Альметьевск сняты ограничения движения для автобусов и грузовиков, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Теперь автодорога открыта для всех видов транспортных средств.

Ограничения вводились из-за сильного снегопада и метели, пришедших в Татарстан в конце января.

Ранее «Татар-информ» писал, что после снятия всех ограничений трасса Казань – Оренбург с 88-го по 249-й километр снова открыта для всех видов транспорта.