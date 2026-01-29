По трассе Казань – Оренбург в РТ после отмены ограничений запустили грузовики и автобусы

На трассе Казань – Оренбург отменили все ограничения движения, которые касались автобусов и грузовиков. Федеральная дорога открыта для всех видов транспорта.

Как сообщает «Волго-Вятскуправтодор», движение крупногабаритного транспорта было запрещено с 88-го по 249-й километр дороги. Все ограничения вводились ради безопасности водителей из-за сильного снегопада и метели.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что помимо трассы Казань – Оренбург, движение автобусов и грузовиков было ограничено еще на двух дорогах: Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское – Альметьевск.