Происшествия 29 января 2026 09:13

По трассе Казань – Оренбург в РТ после отмены ограничений запустили грузовики и автобусы

На трассе Казань – Оренбург отменили все ограничения движения, которые касались автобусов и грузовиков. Федеральная дорога открыта для всех видов транспорта.

Как сообщает «Волго-Вятскуправтодор», движение крупногабаритного транспорта было запрещено с 88-го по 249-й километр дороги. Все ограничения вводились ради безопасности водителей из-за сильного снегопада и метели.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что помимо трассы Казань – Оренбург, движение автобусов и грузовиков было ограничено еще на двух дорогах: Чистополь – Нижнекамск и Алексеевское – Альметьевск.

#ограничение двжиения #трасса казань - оренбург
