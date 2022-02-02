В Татарстане еще двое мужчин и три женщины скончались от Covid-19

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса —двое мужчин и три женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 2 февраля 2022 года достигло 1599, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1599, из них подтверждено за сутки — пять <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1947 и 1963 годов рождения, женщины 1947, 1953 и 1954 годов рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за декабрь 2021 года от Covid-19 умерли более 600 татарстанцев.