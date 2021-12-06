В Татарстане еще девять человек умерли от коронавируса

Еще девять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пятеро мужчин и четыре женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено девять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались мужчины 1939, 1945, 1946, 1954 и 1967 годов рождения, женщины 1946, 1947, 1952 и 1954 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 6 декабря 2021 года достигло 1307.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по данным Росстата за октябрь 2021 года в России коронавирус стал причиной смерти 68 тыс. человек. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая Татарстан.