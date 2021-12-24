В Татарстане еще четыре человека скончались от коронавируса

Еще четыре жителя Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — один мужчина и три женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено четыре случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1939, 1941 и 1955 годов рождения, а также мужчина 1938 года рождения.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 24 декабря 2021 года достигло 1405.

При этом всего в республике с начала этого года скончались 56 тыс. человек по сравнению с 54 тыс. за весь 2020 год и 42,6 тыс. за предпандемийный 2019-й. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая и Татарстан.