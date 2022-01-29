В Татарстане еще четверо мужчин и две женщины умерли от Covid-19

Еще шесть жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — четверо мужчин и две женщины. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 29 января 2022 года достигло 1582, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1582, из них подтверждено за сутки — шесть <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчины 1941, 1942, 1952 и 1955 годов рождения, а также две женщины 1939 года рождения.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за декабрь 2021 года от Covid-19 умерли более 600 татарстанцев.