В Татарстане еще 85 человек заболели коронавирусом

В Татарстане за последние сутки 85 человек заболели коронавирусом, 55 татарстанцам понадобилась госпитализация. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

С начала августа в республике увеличивается суточный прирост заболеваемости Covid-19. Днем ранее было выявлено 82 ковид-случая.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 154 619 случаев заражения коронавирусом, 150 544 человека выздровели, в том числе 11 за последние сутки.

В Татарстане новый подъем заболеваемости коронавирусом, согласно прогнозам, случится вскоре после московского. Как подготовиться к сезону болезней, почему коллективный иммунитет в регионе критически низок и как определить, что человек болен коронавирусом, рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.